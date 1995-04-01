|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.08.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|Текстильщик (Камышин)
|05.08.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:0
|Текстильщик (Камышин)
|28.06.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|0:2
|Текстильщик (Камышин)
|27.05.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|0:0
|Текстильщик (Камышин)
|20.05.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:3
|Текстильщик (Камышин)
|09.05.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:2
|Текстильщик (Камышин)
|15.04.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Текстильщик (Камышин)
|01.04.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|2:0
|Текстильщик (Камышин)