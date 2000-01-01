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    Владимир Пивцов - статистика

    Имя Владимир
    Отчество .
    Фамилия Пивцов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 марта 1960 (62 года)
    Рост 187
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.04.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 Динамо (Москва)
    20.03.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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