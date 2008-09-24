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    Сергей Передня - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Передня
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 апреля 1972 (50 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волга 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2008 1' -90' Томь (Томск) 2:2
    (4:1)п    		 Волга (Нижний Новгород)
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