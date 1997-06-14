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    Алексей Пеплов - статистика

    Имя Алексей
    Отчество Павлович
    Фамилия Пеплов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1977 (46 лет)
    Рост 184
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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