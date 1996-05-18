|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|21
|0
|0
|7
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.10.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.10.1996
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|28.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.09.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:5
|ЦСКА (Москва)
|02.09.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.07.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|17.07.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:7
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|10.07.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:4
|Спартак (Москва)
|18.05.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.05.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|08.05.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.04.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|20.04.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|4:0
|Черноморец (Новороссийск)
|13.04.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|23.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.03.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|09.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|02.03.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Динамо (Москва)