|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.07.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|24.06.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|20.05.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|09.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:4
|Локомотив (Москва)
|29.04.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|08.04.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|01.04.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)