|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.10.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|07.09.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.09.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|24.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Спартак (Москва)
|21.08.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|07.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|3:2
|Уралмаш (Екатеринбург)
|31.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|ЦСКА (Москва)