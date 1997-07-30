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    Владимир Остриков - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Николаевич
    Фамилия Остриков
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 февраля 1976 (47 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 22 2 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:3 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Динамо (Москва)
    18.10.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    06.10.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Черноморец (Новороссийск)
    20.09.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    13.09.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    03.09.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.08.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:1 ЦСКА (Москва)
    02.08.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    30.07.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Шинник (Ярославль)
    23.07.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    16.07.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Ротор (Волгоград)
    02.07.1997 1' -90' Динамо (Москва) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    25.06.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 3:0 Факел (Воронеж)
    18.06.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:3 Черноморец (Новороссийск)
    31.05.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    23.04.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    19.04.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    02.04.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    16.03.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
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