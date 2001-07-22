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    Родислав Орловский - статистика

    Имя Родислав
    Отчество Владимирович
    Фамилия Орловский
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 1970 (53 года)
    Рост 178
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Факел 25 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2001 1' -90' Динамо (Москва) 6:2 Факел (Воронеж)
    27.10.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    30.09.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Сатурн (Раменское)
    16.09.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 4:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    25.08.2001 1' -90' Ротор (Волгоград) 4:0 Факел (Воронеж)
    18.08.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 0:5 Спартак (Москва)
    11.08.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Факел (Воронеж)
    04.08.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Сокол (Саратов)
    28.07.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Факел (Воронеж)
    22.07.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Локомотив (Москва)
    18.07.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:2 Факел (Воронеж)
    30.06.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Факел (Воронеж)
    24.06.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Динамо (Москва)
    16.06.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 1:1 ЦСКА (Москва)
    10.06.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Факел (Воронеж)
    26.05.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 2:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    19.05.2001 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Факел (Воронеж)
    12.05.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 3:1 Ротор (Волгоград)
    05.05.2001 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Факел (Воронеж)
    14.04.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    07.04.2001 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Факел (Воронеж)
    31.03.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Анжи (Махачкала)
    17.03.2001 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:1 Факел (Воронеж)
    10.03.2001 1' -90' Факел (Воронеж) 2:2 Торпедо (Москва)
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