|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.06.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|12.06.2000
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|4:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|26.05.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|22.05.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.05.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|01.04.2000
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)