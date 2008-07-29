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    Александр Овсянников - статистика

    Имя Александр
    Отчество Владимирович
    Фамилия Овсянников
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 8 августа 1974 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.09.2008 1' -90' Торпедо (Москва) 3:0 Звезда (Иркутск)
    19.08.2008 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 5:0 Звезда (Иркутск)
    29.07.2008 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 4:1 Звезда (Иркутск)
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