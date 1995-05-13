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    Анатолий Нефедов - статистика

    Имя Анатолий
    Отчество Дмитриевич
    Фамилия Нефедов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 декабря 1966 (56 лет)
    Рост 184
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уралмаш 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.1995 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Уралмаш (Екатеринбург)
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