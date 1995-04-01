|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо-Газовик
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:6
|Ротор (Волгоград)
|22.07.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|5:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|01.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:2
|Черноморец (Новороссийск)
|28.06.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|17.06.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|01.04.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Динамо-Газовик (Тюмень)