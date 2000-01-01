|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|11
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.11.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|28.10.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|2:1
|Динамо (Ставрополь)
|04.09.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Торпедо (Москва)
|26.08.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Ротор (Волгоград)
|15.08.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Спартак (Москва)
|27.07.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.07.1994
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Спартак (Москва)
|20.07.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:0
|Спартак (Москва)