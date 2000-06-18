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    Виктор Навоченко - статистика

    Имя Виктор
    Отчество Леонидович
    Фамилия Навоченко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 августа 1970 (52 года)
    Рост 178
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 20 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Динамо (Москва)
    06.09.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    05.08.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    02.08.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Сатурн (Раменское)
    29.07.2000 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Сатурн (Раменское)
    22.07.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:1 Торпедо (Москва)
    15.07.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сатурн (Раменское)
    08.07.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:1 ЦСКА (Москва)
    23.06.2000 1' -90' Анжи (Махачкала) 2:0 Сатурн (Раменское)
    18.06.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Ротор (Волгоград)
    12.06.2000 1' -90' Факел (Воронеж) 0:1 Сатурн (Раменское)
    08.06.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 2:0 Спартак (Москва)
    26.05.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сатурн (Раменское)
    17.05.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Локомотив (Москва)
    13.05.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 1:2 Сатурн (Раменское)
    30.04.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Сатурн (Раменское)
    22.04.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    25.03.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
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