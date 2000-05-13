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    Олег Морозов - статистика

    Имя Олег
    Отчество Славиевич
    Фамилия Морозов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 января 1966 (57 лет)
    Рост 170
    Вес 63
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сатурн 8 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.11.2000 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    21.10.2000 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    14.10.2000 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.09.2000 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    27.08.2000 1' -90' Спартак (Москва) 3:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.08.2000 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    29.07.2000 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    26.05.2000 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Сатурн (Раменское)
    17.05.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:1 Локомотив (Москва)
    13.05.2000 1' -90' Уралан (Элиста) 1:2 Сатурн (Раменское)
    30.04.2000 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Сатурн (Раменское)
    22.04.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    08.04.2000 1' -90' Сатурн (Раменское) 0:0 Черноморец (Новороссийск)
    25.03.2000 1' -90' Динамо (Москва) 2:0 Сатурн (Раменское)
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