|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сатурн
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.11.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|21.10.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.10.2000
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|5:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|23.09.2000
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|27.08.2000
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.08.2000
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|29.07.2000
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|26.05.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сатурн (Раменское)
|17.05.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|13.05.2000
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|1:2
|Сатурн (Раменское)
|30.04.2000
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Сатурн (Раменское)
|22.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Зенит (Санкт-Петербург)
|08.04.2000
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|0:0
|Черноморец (Новороссийск)
|25.03.2000
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:0
|Сатурн (Раменское)