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    Лаша Монаселидзе - статистика

    Имя Лаша
    Отчество Элуджинович
    Фамилия Монаселидзе
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1977 (46 лет)
    Рост 182
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.05.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Уралан (Элиста)
    19.04.1998 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Локомотив (Москва)
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