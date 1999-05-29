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    Эдуард Момотов - статистика

    Имя Эдуард
    Отчество Евгеньевич
    Фамилия Момотов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 января 1970 (53 года)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 17 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.1999 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 3:2 Черноморец (Новороссийск)
    16.10.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:2 Торпедо (Москва)
    28.07.1999 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    21.07.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    14.07.1999 1' -90' Сатурн (Раменское) 3:0 Черноморец (Новороссийск)
    03.07.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Уралан (Элиста)
    27.06.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Черноморец (Новороссийск)
    19.06.1999 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    13.06.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    29.05.1999 1' -90' Ротор (Волгоград) 5:2 Черноморец (Новороссийск)
    22.05.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 2:1 Динамо (Москва)
    15.05.1999 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:2 Черноморец (Новороссийск)
    09.05.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:4 Локомотив (Москва)
    02.05.1999 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Черноморец (Новороссийск)
    11.04.1999 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Сатурн (Раменское)
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