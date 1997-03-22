|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|09.08.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Жемчужина (Сочи)
|09.07.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:1
|Жемчужина (Сочи)
|31.05.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Жемчужина (Сочи)
|03.05.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Жемчужина (Сочи)
|19.04.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Жемчужина (Сочи)
|22.03.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:2
|Жемчужина (Сочи)