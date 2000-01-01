|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.08.1994
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|11.08.1994
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|28.07.1994
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:4
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|18.05.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|10.05.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|28.04.1994
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|20.04.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|09.04.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|13.03.1994
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)