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    Агван Мкртчян - статистика

    Имя Агван
    Отчество Вараздатович
    Фамилия Мкртчян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 августа 1973 (49 лет)
    Рост 184
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 15 0 0 1 2
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.10.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    16.10.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    18.09.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Черноморец (Новороссийск)
    29.08.1999 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    28.07.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    21.07.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    14.07.1999 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    07.07.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Спартак (Москва)
    23.06.1999 1' -90' Уралан (Элиста) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    02.05.1999 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    17.04.1999 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    11.04.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 0:1 Ротор (Волгоград)
    07.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
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