|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|15
|0
|0
|1
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.10.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Зенит (Санкт-Петербург)
|16.10.1999
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|18.09.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|29.08.1999
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|28.07.1999
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|14.07.1999
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|07.07.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Спартак (Москва)
|23.06.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.05.1999
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|17.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|11.04.1999
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|07.04.1999
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)