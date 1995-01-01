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    Эдуард Михайлов - статистика

    Имя Эдуард
    Отчество .
    Фамилия Михайлов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 апреля 1972 (50 лет)
    Рост 182
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.03.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    12.03.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 1:1 Динамо (Москва)
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