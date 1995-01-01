|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|14
|0
|0
|0
|0
|Динамо
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.09.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|31.08.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|5:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|27.08.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|2:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|24.07.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|21.07.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|09.07.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|29.06.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|26.06.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|4:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|21.06.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|17.06.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Уралмаш (Екатеринбург)
|12.05.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:0
|Динамо (Ставрополь)
|06.05.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|02.05.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|22.04.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|0:0
|Динамо (Ставрополь)
|18.04.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|1:0
|Динамо (Ставрополь)
|12.03.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Спартак (Москва)
|07.03.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|0:2
|Динамо (Москва)