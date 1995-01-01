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    Марат Минибаев - статистика

    Имя Марат
    Отчество Михайлович
    Фамилия Минибаев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1966 (56 лет)
    Рост 178
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростсельмаш 14 0 0 0 0
    Динамо 7 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.10.1993 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    18.09.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    31.08.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 5:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    27.08.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 2:3 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    24.07.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 2:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    21.07.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    09.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:1 Торпедо (Москва)
    29.06.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    26.06.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 4:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    21.06.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    17.06.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 Уралмаш (Екатеринбург)
    12.05.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Динамо (Ставрополь)
    06.05.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:0 Локомотив (Москва)
    02.05.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:1 ЦСКА (Москва)
    22.04.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    18.04.1993 1' -90' Океан (Находка) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    12.03.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Спартак (Москва)
    07.03.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Динамо (Москва)
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