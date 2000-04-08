|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|10
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.06.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:3
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.06.2000
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|12.06.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Торпедо (Москва)
|08.06.2000
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|26.05.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:2
|Сатурн (Раменское)
|30.04.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:1
|Ротор (Волгоград)
|22.04.2000
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|15.04.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Спартак (Москва)
|08.04.2000
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|ЦСКА (Москва)