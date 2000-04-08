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    Карапет Микаелян - статистика

    Имя Карапет
    Отчество Самвелович
    Фамилия Микаелян
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 сентября 1969 (53 года)
    Рост 173
    Вес 68
    Статистика по турнирам
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