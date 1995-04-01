|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|11
|1
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.10.1995
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|19.08.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:6
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|29.07.1995
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)
|15.07.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|3:2
|Крылья Советов (Самара)
|24.05.1995
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|20.05.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|29.04.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|15.04.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|01.04.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)