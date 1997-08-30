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    Лев Матвеев - статистика

    Имя Лев
    Отчество Николаевич
    Фамилия Матвеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 февраля 1971 (52 года)
    Рост 182
    Вес 83
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 29 4 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Динамо (Москва) 6:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    01.11.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Факел (Воронеж)
    18.10.1997 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.10.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:2 Локомотив (Москва)
    04.10.1997 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    27.09.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:3 Балтика (Калининград)
    20.09.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    13.09.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:1 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.09.1997 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    30.08.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Тюмень (Тюмень)
    16.08.1997 1' -90' Спартак (Москва) 6:2 КАМАЗ (Набережные Челны)
    02.08.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.07.1997 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    09.07.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:3 Динамо (Москва)
    02.07.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    18.06.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    14.06.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:2 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    31.05.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 4:1 КАМАЗ (Набережные Челны)
    24.05.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    17.05.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 КАМАЗ (Набережные Челны)
    23.04.1997 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    12.04.1997 1' -90' Торпедо-Лужники (Москва) 2:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    05.04.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Шинник (Ярославль)
    02.04.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    21.03.1997 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 0:5 Ротор (Волгоград)
    16.03.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
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