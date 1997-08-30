|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|КАМАЗ
|29
|4
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|6:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|01.11.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Факел (Воронеж)
|18.10.1997
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.10.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|04.10.1997
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|27.09.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:3
|Балтика (Калининград)
|20.09.1997
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|13.09.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|03.09.1997
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|30.08.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:1
|Тюмень (Тюмень)
|16.08.1997
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:2
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|02.08.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.07.1997
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|09.07.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:3
|Динамо (Москва)
|02.07.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|18.06.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|14.06.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|31.05.1997
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|4:1
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|24.05.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|17.05.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:3
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|23.04.1997
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|12.04.1997
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|05.04.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:0
|Шинник (Ярославль)
|02.04.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|21.03.1997
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|0:5
|Ротор (Волгоград)
|16.03.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)