Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Геннадий Масляев - статистика

    Имя Геннадий
    Отчество Александрович
    Фамилия Масляев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 ноября 1958 (64 года)
    Рост 174
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.09.1993 1' -90' Океан (Находка) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    26.09.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    01.09.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    28.08.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.08.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 2:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    23.07.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.07.1993 1' -90' Уралмаш (Екатеринбург) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    20.06.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.06.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 4:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    26.05.1993 1' -90' Спартак (Москва) 2:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    16.05.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 1:3 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    18.04.1993 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    13.03.1993 1' -90' Алания (Владикавказ) 1:2 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    07.03.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:1 Локомотив НН (Нижний Новгород)
    • Читайте нас: 
    11