|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростсельмаш
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.1999
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|18.09.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|24.08.1999
|1' -90'
|Уралан (Элиста)
|2:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|21.08.1999
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|14.08.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|0:0
|Шинник (Ярославль)
|07.07.1999
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|15.05.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Зенит (Санкт-Петербург)
|17.04.1999
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)