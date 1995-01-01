|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив
|8
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|10.10.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:0
|Локомотив (Москва)
|14.07.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|17.04.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|28.03.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|20.03.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:0
|Локомотив (Москва)
|13.03.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)