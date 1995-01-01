|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|29
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|ЦСКА (Москва)
|07.11.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|27.10.1993
|1' -90'
|Океан (Находка)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|23.10.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|16.10.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|03.10.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:2
|Крылья Советов (Самара)
|19.09.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|11.09.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|3:0
|Крылья Советов (Самара)
|07.08.1993
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|13.07.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|3:3
|Крылья Советов (Самара)
|09.07.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|29.06.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:2
|Луч (Владивосток)
|21.06.1993
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|17.06.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|05.06.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:2
|Торпедо (Москва)
|26.05.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|16.05.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Динамо (Москва)
|12.05.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:3
|Спартак (Москва)
|06.05.1993
|1' -90'
|Асмарал (Москва)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|02.05.1993
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|21.04.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|4:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|07.04.1993
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|3:1
|Крылья Советов (Самара)
|20.03.1993
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Динамо (Ставрополь)
|13.03.1993
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|08.03.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Крылья Советов (Самара)