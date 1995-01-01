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    Сергей Марушко - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Марушко
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 мая 1966 (56 лет)
    Рост 180
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 29 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.11.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:0 ЦСКА (Москва)
    07.11.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Локомотив (Москва)
    27.10.1993 1' -90' Океан (Находка) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    23.10.1993 1' -90' Луч (Владивосток) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    16.10.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Ротор (Волгоград)
    03.10.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 2:2 Крылья Советов (Самара)
    19.09.1993 1' -90' Динамо (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    11.09.1993 1' -90' Спартак (Москва) 3:0 Крылья Советов (Самара)
    07.08.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    13.07.1993 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 3:3 Крылья Советов (Самара)
    09.07.1993 1' -90' Динамо (Ставрополь) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    29.06.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 2:2 Луч (Владивосток)
    21.06.1993 1' -90' Текстильщик (Камышин) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    17.06.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    05.06.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:2 Торпедо (Москва)
    26.05.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    16.05.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:0 Динамо (Москва)
    12.05.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:3 Спартак (Москва)
    06.05.1993 1' -90' Асмарал (Москва) 0:0 Крылья Советов (Самара)
    02.05.1993 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:1 Крылья Советов (Самара)
    21.04.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    07.04.1993 1' -90' Жемчужина (Сочи) 3:1 Крылья Советов (Самара)
    20.03.1993 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:1 Динамо (Ставрополь)
    13.03.1993 1' -90' Локомотив (Москва) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    08.03.1993 1' -90' ЦСКА (Москва) 4:0 Крылья Советов (Самара)
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