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    Андрей Мартынов - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Васильевич
    Фамилия Мартынов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 сентября 1965 (57 лет)
    Рост 186
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 18 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.11.1997 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Шинник (Ярославль)
    23.07.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Спартак (Москва)
    09.07.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    02.07.1997 1' -90' Жемчужина (Сочи) 2:1 Шинник (Ярославль)
    25.06.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Ротор (Волгоград)
    18.06.1997 1' -90' Алания (Владикавказ) 5:2 Шинник (Ярославль)
    14.06.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Динамо (Москва)
    31.05.1997 1' -90' Факел (Воронеж) 1:2 Шинник (Ярославль)
    17.05.1997 1' -90' Локомотив (Москва) 1:1 Шинник (Ярославль)
    10.05.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    03.05.1997 1' -90' Балтика (Калининград) 1:1 Шинник (Ярославль)
    23.04.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    19.04.1997 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Шинник (Ярославль)
    12.04.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:1 ЦСКА (Москва)
    02.04.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    17.03.1997 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:3 Торпедо-Лужники (Москва)
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