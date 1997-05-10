|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шинник
|18
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.1997
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|23.07.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Спартак (Москва)
|09.07.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|02.07.1997
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:1
|Шинник (Ярославль)
|25.06.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|18.06.1997
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:2
|Шинник (Ярославль)
|14.06.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Динамо (Москва)
|31.05.1997
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:2
|Шинник (Ярославль)
|17.05.1997
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|10.05.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:1
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|03.05.1997
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|23.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|19.04.1997
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|1:1
|Шинник (Ярославль)
|12.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|0:1
|ЦСКА (Москва)
|02.04.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Черноморец (Новороссийск)
|17.03.1997
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:3
|Торпедо-Лужники (Москва)