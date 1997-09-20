Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жозе Маркос - статистика

    Имя Жозе
    Отчество Мария
    Фамилия Маркос
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 июня 1970 (52 года)
    Рост 184
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    КАМАЗ 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.09.1997 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:0 КАМАЗ (Набережные Челны)
    • Читайте нас: 
    11