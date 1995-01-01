|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ЦСКА
|15
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.07.1993
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|01.07.1993
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|27.06.1993
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|6:0
|ЦСКА (Москва)
|05.06.1993
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|06.05.1993
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|02.05.1993
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|27.03.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Луч (Владивосток)
|24.03.1993
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:1
|ЦСКА (Москва)
|21.03.1993
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|3:0
|ЦСКА (Москва)
|08.03.1993
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Крылья Советов (Самара)