|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лада-Тольятти
|26
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|25.10.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:5
|Балтика (Калининград)
|20.10.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|28.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|19.09.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|14.09.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:1
|Динамо (Москва)
|07.09.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.09.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|24.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Спартак (Москва)
|21.08.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|10.08.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|31.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|ЦСКА (Москва)
|24.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|17.07.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:1
|Черноморец (Новороссийск)
|10.07.1996
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|2:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|03.07.1996
|1' -90'
|Жемчужина (Сочи)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|15.05.1996
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|08.05.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:2
|Торпедо-Лужники (Москва)
|04.05.1996
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|20.04.1996
|1' -90'
|Спартак (Москва)
|1:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|09.03.1996
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|02.03.1996
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|0:0
|Лада-Тольятти (Тольятти)