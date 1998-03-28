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    Сергей Макеев - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Макеев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1966 (56 лет)
    Рост 184
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.1998 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    28.03.1998 1' -90' Жемчужина (Сочи) 0:2 Крылья Советов (Самара)
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