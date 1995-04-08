|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.10.1995
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|4:3
|Жемчужина (Сочи)
|23.09.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|4:0
|Жемчужина (Сочи)
|01.07.1995
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Жемчужина (Сочи)
|24.06.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:2
|Жемчужина (Сочи)
|10.06.1995
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:4
|Жемчужина (Сочи)
|24.05.1995
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|3:0
|Жемчужина (Сочи)
|13.05.1995
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|1:1
|Жемчужина (Сочи)
|09.05.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|7:0
|Жемчужина (Сочи)
|29.04.1995
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|2:2
|Жемчужина (Сочи)
|08.04.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:0
|Жемчужина (Сочи)