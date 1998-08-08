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    Владислав Майоров - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Майоров
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 ноября 1976 (46 лет)
    Рост 183
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.10.1998 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 2:0 Жемчужина (Сочи)
    08.08.1998 1' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Жемчужина (Сочи)
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