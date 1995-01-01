|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.09.1994
|1' -90'
|Локомотив (Москва)
|2:0
|Жемчужина (Сочи)
|18.09.1994
|1' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|31.08.1994
|1' -90'
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|1:1
|Жемчужина (Сочи)
|20.07.1994
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Жемчужина (Сочи)
|14.05.1994
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|0:2
|Жемчужина (Сочи)
|02.05.1994
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)
|26.03.1994
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Жемчужина (Сочи)