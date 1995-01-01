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    Андрей Лушников - статистика

    Имя Андрей
    Отчество Олегович
    Фамилия Лушников
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 января 1975 (48 лет)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.1993 1' -90' КАМАЗ (Набережные Челны) 3:0 Асмарал (Москва)
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