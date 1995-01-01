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    Владимир Лушин - статистика

    Имя Владимир
    Отчество Михайлович
    Фамилия Лушин
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 сентября 1962 (60 лет)
    Рост 180
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.07.1993 1' -90' Торпедо (Москва) 2:1 Жемчужина (Сочи)
    17.04.1993 1' -90' Ротор (Волгоград) 3:1 Жемчужина (Сочи)
    20.03.1993 1' -90' Динамо (Москва) 6:3 Жемчужина (Сочи)
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