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    Сергей Луцевич - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Луцевич
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 июня 1975 (47 лет)
    Рост 179
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черноморец 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.1998 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 1:1 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
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