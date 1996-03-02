|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.08.1996
|1' -90'
|Текстильщик (Камышин)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|06.07.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|0:2
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.05.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Спартак (Москва)
|04.05.1996
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|1:1
|Крылья Советов (Самара)
|06.04.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|ЦСКА (Москва)
|30.03.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:1
|Балтика (Калининград)
|23.03.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:0
|Локомотив (Москва)
|09.03.1996
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|02.03.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)