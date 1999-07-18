Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Валентин Лобанев - статистика

    Имя Валентин
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Лобанев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 октября 1971 (51 год)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 23 2 0 5 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Крылья Советов (Самара)
    02.10.1999 1' -90' Динамо (Москва) 3:1 Шинник (Ярославль)
    18.09.1999 1' -90' Жемчужина (Сочи) 1:0 Шинник (Ярославль)
    11.09.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Сатурн (Раменское)
    28.08.1999 1' -90' Локомотив НН (Нижний Новгород) 1:0 Шинник (Ярославль)
    21.08.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Торпедо (Москва)
    14.08.1999 1' -90' Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) 0:0 Шинник (Ярославль)
    04.08.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 2:0 Ротор (Волгоград)
    21.07.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:2 Спартак (Москва)
    18.07.1999 1' -90' ЦСКА (Москва) 5:0 Шинник (Ярославль)
    14.07.1999 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Шинник (Ярославль)
    07.07.1999 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Шинник (Ярославль)
    27.06.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 4:2 Шинник (Ярославль)
    23.06.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 3:1 Динамо (Москва)
    19.06.1999 1' -90' Локомотив (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
    15.05.1999 1' -90' Торпедо (Москва) 0:0 Шинник (Ярославль)
    25.04.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 ЦСКА (Москва)
    17.04.1999 1' -90' Спартак (Москва) 4:1 Шинник (Ярославль)
    11.04.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 0:0 Зенит (Санкт-Петербург)
    03.04.1999 1' -90' Шинник (Ярославль) 1:0 Черноморец (Новороссийск)
    • Читайте нас: 
    11