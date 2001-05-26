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    Виталий Литвинов - статистика

    Имя Виталий
    Отчество Викторович
    Фамилия Литвинов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 ноября 1970 (52 года)
    Рост 185
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 10 1 0 3 1
    Торпедо-ЗИЛ 6 0 0 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.09.2001 1' -90' Сатурн (Раменское) 1:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    24.08.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:1 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    19.08.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:0 Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
    04.08.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 0:2 Спартак (Москва)
    28.07.2001 1' -90' Черноморец (Новороссийск) 0:0 Торпедо-ЗИЛ (Москва)
    23.07.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:0 Сокол (Саратов)
    18.07.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 0:4 Крылья Советов (Самара)
    30.06.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:4 Сатурн (Раменское)
    24.06.2001 1' -90' Торпедо-ЗИЛ (Москва) 1:1 Торпедо (Москва)
    26.05.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 2:0 Спартак (Москва)
    05.05.2001 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 0:3 Торпедо (Москва)
    28.04.2001 1' -90' Торпедо (Москва) 1:1 Локомотив (Москва)
    18.04.2001 1' -90' Анжи (Махачкала) 0:1 Торпедо (Москва)
    06.04.2001 1' -90' ЦСКА (Москва) 0:1 Торпедо (Москва)
    31.03.2001 1' -90' Крылья Советов (Самара) 3:0 Торпедо (Москва)
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