|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|10
|1
|0
|3
|1
|Торпедо-ЗИЛ
|6
|0
|0
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.09.2001
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|24.08.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|19.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|04.08.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Спартак (Москва)
|28.07.2001
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|23.07.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Сокол (Саратов)
|18.07.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|0:4
|Крылья Советов (Самара)
|30.06.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:4
|Сатурн (Раменское)
|24.06.2001
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|26.05.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|2:0
|Спартак (Москва)
|05.05.2001
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:3
|Торпедо (Москва)
|28.04.2001
|1' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
|Локомотив (Москва)
|18.04.2001
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|06.04.2001
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|0:1
|Торпедо (Москва)
|31.03.2001
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:0
|Торпедо (Москва)