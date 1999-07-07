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    С. Лебедев - статистика

    Имя С.
    Отчество .
    Фамилия Лебедев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 31 января 1969 (54 года)
    Рост 176
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шинник 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.07.1999 1' -90' Зенит (Санкт-Петербург) 2:1 Шинник (Ярославль)
    07.07.1999 1' -90' Уралан (Элиста) 1:0 Шинник (Ярославль)
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