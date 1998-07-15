|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|8
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.1998
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|25.10.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:3
|Черноморец (Новороссийск)
|17.10.1998
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|3:2
|Тюмень (Тюмень)
|03.10.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:4
|Ротор (Волгоград)
|30.08.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:4
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|08.08.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:3
|Уралан (Элиста)
|01.08.1998
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|6:0
|Тюмень (Тюмень)
|15.07.1998
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:2
|Локомотив (Москва)