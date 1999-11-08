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    Александр Лебедев - статистика

    Имя Александр
    Отчество Николаевич
    Фамилия Лебедев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 1 апреля 1981 (41 год)
    Рост 177
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ЦСКА 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.1999 1' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 ЦСКА (Москва)
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