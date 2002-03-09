|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо-ЗИЛ
|9
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:0
|Сатурн (Раменское)
|16.07.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|2:2
|Уралан (Элиста)
|09.07.2002
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|5:2
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|13.05.2002
|1' -90'
|Сатурн (Раменское)
|1:3
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|28.04.2002
|1' -90'
|Сокол (Саратов)
|0:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|21.04.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|1:0
|Шинник (Ярославль)
|13.04.2002
|1' -90'
|Ростсельмаш (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|07.04.2002
|1' -90'
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)
|0:2
|Локомотив (Москва)
|09.03.2002
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|4:0
|Торпедо-ЗИЛ (Москва)