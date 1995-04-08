|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ротор
|10
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.1995
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|3:3
|Ротор (Волгоград)
|26.08.1995
|1' -90'
|Динамо-Газовик (Тюмень)
|1:6
|Ротор (Волгоград)
|28.06.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|10.06.1995
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:2
|Ротор (Волгоград)
|20.05.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:1
|Локомотив (Москва)
|13.05.1995
|1' -90'
|Черноморец (Новороссийск)
|2:1
|Ротор (Волгоград)
|15.04.1995
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|0:0
|Крылья Советов (Самара)
|08.04.1995
|1' -90'
|Уралмаш (Екатеринбург)
|5:0
|Ротор (Волгоград)