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    Сергей Кузнецов - статистика

    Имя Сергей
    Отчество Геннадьевич
    Фамилия Кузнецов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 мая 1966 (56 лет)
    Рост 187
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Крылья Советов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.1994 1' -90' Спартак (Москва) 5:0 Крылья Советов (Самара)
    29.03.1994 1' -90' Локомотив (Москва) 2:1 Крылья Советов (Самара)
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